Euro
9.17
Dolar
7.81
BIST 100
1,153.71
Altın
1,884.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "teşvik paketi"ne yönelik müzakereleri durdurma talimatı verdi.

Dilara Zengin   | 06.10.2020
ABD Başkanı Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu

Washington DC

Trump, Twitter üzerinden, Demokratlar ile aylardır devam eden teşvik paketi müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık teşvik istediğini ve bunun Kovid-19'la hiçbir alakası olmadığını belirten Trump, "1,6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ben kazanınca büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz"

Trump, "Onların taleplerini reddediyor ve ülkemizin geleceğine bakıyorum. Temsilcilerime, seçimden sonraya kadar müzakereleri durdurma talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz çalışkan Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'dan teşvik paketi yerine ABD Yüksek Mahkemesi yargıcı adayı Amy Coney Barrett'in onaylanmasına odaklanmasını rica eden Trump, ekonominin çok iyi gittiğini, borsanın rekor seviyelerde olduğunu, istihdamın rekor rakamlarla iyileştiğini ve ABD'nin ekonomik toparlanmada dünyaya liderlik ettiğini kaydetti.

Trump'ın teşvik paketine yönelik açıklamalarının ardından New York borsasında endeksler hızlı bir düşüş gösterdi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, teşvik paketine ilişkin son günlerde yoğun görüşmeler gerçekleştirmiş, ancak ikilinin görüşmelerinde herhangi bir anlaşmaya varılamamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Afrika'da 15 noktada Kovid-19 aşı denemesi yapılıyor
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki yüksek artış devam ediyor
ABD ordusunun komuta kademesinde Kovid-19 alarmı
Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu

ABD Başkanı Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu

Facebook, Trump'ın 'Bazı kişiler için Kovid-19, gripten daha az ölümcül' mesajını sildi

Trump'ın doktoru Conley: Trump, bugün herhangi bir semptom göstermedi

Trump, Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılacağını açıkladı

Trump, Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılacağını açıkladı
Kovid-19'a yakalanan Trump hastaneden taburcu oldu

Kovid-19'a yakalanan Trump hastaneden taburcu oldu
ABD Başkanı Trump: Bugün Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım

ABD Başkanı Trump: Bugün Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım