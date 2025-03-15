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Dünya

ABD Başkanı Trump, orduya, Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, orduya, Yemen’deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
ABD Başkanı Trump, orduya, Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini açıkladı

Washington

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