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Dünya, Koronavirüs

ABD Başkanı Trump önlem amaçlı hastaneye götürülüyor

Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi.

Dildar Baykan   | 03.10.2020
ABD Başkanı Trump önlem amaçlı hastaneye götürülüyor Fotoğraf: Peter Zay/AA

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın moralinin yerinde olduğunu, hafif semptomlar gösterdiğini ve gün boyu çalıştığını aktardı. 

"Önlem amacıyla ve doktoru ile tıp uzmanlarının tavsiyesiyle, Trump önümüzdeki birkaç gün Walter Reed Hastanesindeki başkanlık ofisinden çalışacak." ifadesini kullanan McEnany, Trump'ın kendisine ve eşi Melania Trump'a gelen destek mesajları için minnettar olduğunu vurguladı. 

Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalanmıştı

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Trump, kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

Trump'ın doktoru Sean Conley, cuma günü yaptığı açıklamada, "Trump bugün öğleden sonra itibarıyla yorgun ancak keyfi yerinde." ifadesini kullanmıştı. 

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