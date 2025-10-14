Dolar
41.83
Euro
48.35
Altın
4,123.39
ETH/USDT
3,987.60
BTC/USDT
111,699.00
BIST 100
10,534.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, kendisini kapağa taşıyan Time dergisinin saçını "yok ettiğini" belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisinin kapağına taşıdığı fotoğrafta "saçını yok ederek" çok kötü bir resim seçtiklerini ifade etti.

Irmak Akcan  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
ABD Başkanı Trump, kendisini kapağa taşıyan Time dergisinin saçını "yok ettiğini" belirtti

Ankara

ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Time dergisinin kendisini konu alan kapağından bahseden Trump, "Time dergisi benim hakkımda nispeten iyi bir hikaye yazdı, ancak kullandıkları fotoğraf şu ana kadarki en kötü fotoğraf olabilir." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump, derginin, saçlarını yok ettiğini ve seyrek gösterdiğini belirterek, fotoğrafta başının üstünde yüzen bir taç gibi görünen bir şey olduğunu kaydetti.

Fotoğraf hakkında "çok garip" yorumunu yapan Trump, alt açılardan fotoğrafının çekilmesini sevmediğini, bu fotoğrafı çok kötü bulduğunu vurguladı.

Trump, derginin seçtiği bu fotoğrafın eleştirilmeyi hak ettiğini belirterek, derginin fotoğraf seçimini sorguladı.

Time dergisi, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda üzerinde Trump'ın olduğu 10 Kasım 2025 tarihli bir kapak fotoğrafı paylaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar'da el freni çekilmeyen İETT otobüsü hareket ederek istinat duvarını yıkıp asılı kaldı
Kuraklıkla mücadelede toprağın daha az işlenmesi tavsiye ediliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 6 zanlı daha gözaltına alındı
Gümrük Muhafaza ekipleri ve İspanya polisinden ortak uyuşturucu operasyonu
Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 43 madenci anıldı

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, iki devletli çözüm yerine Gazze'nin yeniden inşasına odaklandığını söyledi

ABD Başkanı Trump, iki devletli çözüm yerine Gazze'nin yeniden inşasına odaklandığını söyledi

ABD'de birçok medya kuruluşu, Pentagon'un yeni basın kurallarını imzalamayı reddetti

ABD Başkanı Trump, kendisini kapağa taşıyan Time dergisinin saçını "yok ettiğini" belirtti

Zelenskiy, 17 Ekim'de Washington'da Trump ile görüşeceğini söyledi

Zelenskiy, 17 Ekim'de Washington'da Trump ile görüşeceğini söyledi
Trump, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a geldi

Trump, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a geldi
Trump, Netanyahu'nun yanında "Gazze'de savaş bitti" mesajını yineledi

Trump, Netanyahu'nun yanında "Gazze'de savaş bitti" mesajını yineledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet