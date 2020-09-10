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Dünya

ABD Başkanı Trump, Irak ve Afganistan'daki asker sayısını azaltacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Trump, kısa sürede ABD'nin Irak'taki asker sayısını 2 bine, Afganistan'daki asker sayısını da 4 bine düşüreceklerini açıkladı.

Dildar Baykan   | 10.09.2020
ABD Başkanı Trump, Irak ve Afganistan'daki asker sayısını azaltacaklarını açıkladı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, kısa sürede ABD'nin Irak'taki asker sayısını 2 bine, Afganistan'daki asker sayısını da 4 bine düşüreceklerini açıkladı.

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