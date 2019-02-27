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Dünya

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim biraraya geldi

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de biraraya geldi.

  | 27.02.2019
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim biraraya geldi

Ankara

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de biraraya geldi.

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