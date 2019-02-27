ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim biraraya geldi
ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de biraraya geldi.
Ankara
ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de biraraya geldi.
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