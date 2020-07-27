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Dünya, Koronavirüs

ABD Başkanı Trump: İkinci bir Kovid-19 aşısı denemesinde daha birkaç gün içinde son aşamaya geçilecek

ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüse karşı ikinci bir aşı adayının daha birkaç gün içinde son aşamaya geçeceğini duyurdu.

Dildar Baykan   | 27.07.2020
ABD Başkanı Trump: İkinci bir Kovid-19 aşısı denemesinde daha birkaç gün içinde son aşamaya geçilecek Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın ardından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ikinci bir aşı adayının daha birkaç gün içinde son aşamaya geçeceğini duyurdu. 

Trump, Kuzey Carolina'da bir biyoteknoloji merkezine yaptığı ziyaret esnasında düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı yapılan aşı ve tedavi çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı adayının denemelerinde bugün son aşamaya geçilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını kaydeden Trump, "İkinci bir Kovid-19 aşısı denemesinde daha birkaç gün içinde son aşamaya geçilecek." dedi.

Virüslere karşı aşı çalışmalarının genellikle 1 yıldan uzun sürdüğünü vurgulayan Trump, bu adayların en hızlı geliştirilen aşılar olabileceğini kaydetti.

Trump, Kovid-19 vakalarının yüksek seviyelerde olduğu eyaletlerin yönetimleri ile yakın temasta olduklarını vurgulayarak yaşlı bakımevlerine de test desteği verdiklerinin altını çizdi.

"Amerika çok yakında aşıyı geliştirecek ve bu korkunç virüsü yenecek"

Amerikalıların virüse karşı gardını indirmemesi gerektiğine dikkati çeken Trump, "Amerika çok yakında aşıyı geliştirecek ve bu korkunç virüsü yenecek." iddiasında bulundu.

Trump, ABD'nin sınırlarının dışındaki ülkelerde de virüs konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayarak "Tüm dünya bu Çin virüsünden dolayı acı çekiyor." dedi.

ABD'nin 52 milyondan fazla Kovid-19 testi yaptığını söyleyen Trump, "Biz kendi vakalarımızı rapor ediyoruz. Ancak dünyanın birçok ülkesi rapor etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump konuşmasının ardından biyoteknoloji merkezini gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. Trump'ın daha önce başka birçok yeri ziyaretinin aksine, bu merkezdeki gezisi esnasında maske takması dikkatlerden kaçmadı.


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