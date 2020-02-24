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Dünya

ABD Başkanı Trump, Hindistan'da stadyumda yaklaşık 100 bin kişiye hitap etti

ABD Başkanı Donald Trump, terörle mücadelede Pakistan ile "çok olumlu şekilde" çalıştıklarını söyledi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 24.02.2020
ABD Başkanı Trump, Hindistan'da stadyumda yaklaşık 100 bin kişiye hitap etti

Ankara

İki günlük resmi ziyaret için Hindistan'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Gucerat eyaletinin Ahmedabad şehrindeki Motera Stadyumu’nda yaklaşık 100 bin kişiye hitap etti. 

Trump, "ABD ve Hindistan teröristleri durdurmak ve onların ideolojileriyle mücadele etmek için birlikte çalışmaya kararlıdır. Bu sebeple göreve başladığımdan beri yönetimim Pakistan ile sınırdaki terör örgütlerini bitirmek için çok olumlu şekilde çalışıyor." dedi.

Pakistan ile ilişkilerin çok iyi olduğunun altını çizen Trump, "Bu çabalar sayesinde, Pakistan ile bilimsel ilerleme kaydetmeye başlıyoruz." diye konuştu.

Trump, ABD'nin gezegendeki en iyi ve en korkulan askeri teçhizatı Hindistan'a sunmayı dört gözle beklediğini belirterek, Yeni Delhi yönetimiyle yaklaşık 3 milyar dolarlık savunma anlaşması imzalayacaklarını söyledi.

ABD'nin, savunma alanında Hindistan'ın önde gelen ortağı olması gerektiğine inandığını ifade eden Trump, "Birlikte egemenliğimizi, güvenliğimizi savunacağız, özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesini çocuklarımız ve gelecek birçok nesil için koruyacağız." şeklinde konuştu.

Hitabının ardından Tac Mahal'i ziyaret etmek için Agra'ya geçen Trump'ın akşam saatlerinde başkent Yeni Delhi'de olması bekleniyor.

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