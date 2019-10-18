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Dünya

ABD Başkanı Trump: Erdoğan ile görüştüm

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Dildar Baykan   | 18.10.2019
ABD Başkanı Trump: Erdoğan ile görüştüm

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Trump, Erdoğan'ın dünkü Twitter mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenelim." mesajını paylaştı.

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