ABD Başkanı Trump: Erdoğan ile görüştüm
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.
Washington
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.
DEFEAT TERRORISM! https://t.co/8WbnLPgWIK— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2019
Trump, Erdoğan'ın dünkü Twitter mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenelim." mesajını paylaştı.
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