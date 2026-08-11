ABD Başkanı Trump, çocukluk dönemi aşılarına ilişkin önerileri sınırlayan kararnameyi imzaladı

Emirhan Demir
11 Ağustos 2026•Güncelleme: 11 Ağustos 2026
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, hükümetin çocukluk dönemi aşılarına ilişkin önerilerinde değişiklik öngören kararnameyi imzaladı.
Kararname kapsamında, ebeveynlere aşılar hakkında daha çok bilgi içeren öneriler ve seçenekler sunulması öngörülüyor.
Tüm çocuklar için 18 hastalığa karşı planlanan mevcut aşı önerileri değiştirilerek, yeni tavsiyelerde hedef alınan hastalık sayısı 11'e düşürülüyor.
Kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı kombine halde yapılan MMR aşısının ise ebeveynlere zamanlama konusunda seçenek sunmak amacıyla üç ayrı aşıya ayrılması ve farklı randevularda yapılması öneriliyor.