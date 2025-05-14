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Dünya

ABD Başkanı Trump, Boeing firmasının Katar’a 160 uçak satışı konusunda 200 milyar dolarlık anlaşma yaptığını açıkladı

ABD Başkanı Trump, Boeing firmasının Katar’a 160 uçak satışı konusunda 200 milyar dolarlık tarihi bir anlaşma yaptığını açıkladı.

Ekip  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
ABD Başkanı Trump, Boeing firmasının Katar’a 160 uçak satışı konusunda 200 milyar dolarlık anlaşma yaptığını açıkladı

Ankara

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