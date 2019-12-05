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Dünya

ABD Başkanı Trump: BMGK, İran dahil dünyanın karşılaştığı sorunlara karşı harekete geçmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine, İran da dahil olmak üzere dünyanın karşılaştığı sorunlara karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Dildar Baykan   | 05.12.2019
ABD Başkanı Trump: BMGK, İran dahil dünyanın karşılaştığı sorunlara karşı harekete geçmeli

Washington DC

ABD Başkanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin BM Daimi Temsilcileri ile Beyaz Saray'daki öğle yemeğinde bir araya gelerek, gündemi değerlendirdi. 

Londra'daki NATO Liderler Zirvesi'nden yeni döndüğünü ve "büyük başarılar elde edildiğini" vurgulayan Trump, "NATO üyesi diğer ülkelerle ilişkilerimiz çok çok iyi." ifadesini kullandı.

İran değerlendirmesi

ABD'nin bugün terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göç, siber saldırılar gibi birçok ulusal güvenlik tehditi ile karşı karşıya olduğunu belirten Trump, "Biz bu tehditler konusunda çok çalışıyoruz. BMGK da dünyanın karşılaştığı sorunlara karşı harekete geçmeli. Buna, kısa sürede yüzlerce insanı öldüren İran rejiminin hareketleri de dahil olmalı." diye konuştu.

İran'da son dönemdeki benzin zammı protestolarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve internetin kapatıldığını anımsatan Trump, "Basının İran'a gidip orada neler olduğunu görmesini isterim. Çünkü durum hiç iyi değil, korkunç." dedi.

Trump, ABD'nin her zaman İran halkının yanında olduğuna işaret ederek, "İran konusunda BM ile görüşüyoruz ve iyi anlaşıyoruz. İran ve diğer meselelerde BM de çok rol alıyor." değerlendirmesini yaptı.

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