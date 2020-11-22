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Dünya, Koronavirüs

ABD Başkanı Trump: ABD Kovid-19 ile mücadelede var olan bütün kaynaklarını kullanıyor

ABD Başkanı Trump, video konferans ile katıldığı G20 zirvesinde yaptığı konuşmada, ABD'nin Kovid-19 ile mücadelede var olan bütün kaynaklarını kullandığını belirtti.

Betül Yürük   | 22.11.2020
ABD Başkanı Trump: ABD Kovid-19 ile mücadelede var olan bütün kaynaklarını kullanıyor

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan G20 zirvesine video konferans ile katıldı. 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, zirvenin açılışına video konferans ile katılan Trump, dünya liderleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilirken güçlü ekonomik büyümenin ve istihdamın yeniden sağlanması için birlikte çalışma gereğini görüştü. 

Zirvede yaptığı konuşmada, "ABD'nin krizle mücadelede var olan bütün kaynaklarını kullandığına, vergi kesintileri, enerji bağımsızlığı ve adil ticaret anlaşmaları ile eşsiz bir ekonomik toparlanmaya" vurgu yapan Trump, ülkesinin "agresif önlemler aldığını, çığır açan tedavilere öncülük ettiğini ve milyonlarca hayatı kurtaracak rekor hızda aşılar ve tedaviler geliştirdiğini" ifade etti. 

Trump, G20'nin gelecekteki ekonomik büyüme ve refahı için birlikte çalışmanın önemini de vurguladı.

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