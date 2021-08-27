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Dünya

ABD Başkanı Biden'a ulusal güvenlik ekibinden 'Kabil'de başka terör saldırıları olabilir' uyarısı

Beyaz Saray, ulusal güvenlik ekibinin, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Kabil'de başka terör saldırıları olabileceği konusunda uyardığını bildirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 27.08.2021
ABD Başkanı Biden'a ulusal güvenlik ekibinden 'Kabil'de başka terör saldırıları olabilir' uyarısı

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada Biden'ın bugün ulusal güvenlik ekibiyle Afganistan konusunu görüştüğünü ve Harris'in de görüşmeye video konferans yoluyla katıldığını belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktörü Tümgeneral William "Hank" Taylor ve Pentagon Sözcüsü John Kirby, düzenledikleri basın toplantısında, Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda dün düzenlenen terör saldırısında 13 Amerikan askerinin yaşamını kaybetmesinin ardından Psaki, "Ulusal Güvenlik ekibi Biden ve Harris'e Kabil'de başka terör saldırıları olabileceğini ancak Kabil Havalimanında maksimum güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi." bilgisini paylaştı.

Psaki, tüm tehditlere rağmen Amerikan askerlerinin tahliye operasyonlarını sürdürdüğünü belirterek, "Başkan Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, ABD'nin askeri varlığı bittikten sonra da üçüncü ülke vatandaşları ve vize sahibi Afganların güvenliğinin sağlanması için uluslararası ortaklar ile diplomatik çabalara devam edilmesi talimatı verdi." ifadesini kullandı.

"Afganistan misyonunun gelecek birkaç günü, bugüne kadarki en tehlikeli günler olacak"

Toplantıda üst düzey kumutanların da planlanan DEAŞ/Horasan hedefleri konusunda Biden ve Harris'e bilgi verdiğini aktaran Psaki, "Afganistan misyonunun gelecek birkaç günü, bugüne kadarki en tehlikeli günler olacak." uyarısında bulundu.

Psaki, söz konusu toplantıya Dışişleri Bakanı Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığını sözlerine ekledi.

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