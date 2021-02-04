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Dünya

ABD Başkanı Biden: Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi

ABD Başkanı Joe Biden, Trump dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" söyledi.

Hakan Çopur   | 04.02.2021
ABD Başkanı Biden: Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden, Trump dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" söyledi.

Biden, Almanya'dan asker çekme sürecinin de askıya aldığını aktardı.

ABD Başkanı Biden, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini açıkladı.

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