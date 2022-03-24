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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Başkanı Biden: Rusya’nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceğiz

Dildar Baykan Atalay   | 24.03.2022
ABD Başkanı Biden: Rusya’nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceğiz

Washington

ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.

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