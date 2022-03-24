ABD Başkanı Biden: Rusya’nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceğiz
Washington
ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.
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