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Dünya

ABD Başkanı Biden: Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek istedi

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kuruluna hitabında, "BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek istedi." dedi.

Dildar Baykan Atalay   | 21.09.2022
ABD Başkanı Biden: Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek istedi Fotoğraf: Tayfun Coşkun - AA

Birleşmiş Milletler

ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta devam Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantılarına katılarak bir hitap konuşması yaptı.

Konuşmasının başında Rusya-Ukrayna savaşına değinen Biden, "BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek istedi." dedi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün nükleer seçenek konusunda yaptığı açıklamaya da işaret ederek, "Putin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme rejimi kapsamındaki sorumluluklarını pervasızca göz ardı ederek aleni olarak Avrupa'ya karşı nükleer silah tehdidinde bulundu." eleştirisinde bulundu.

İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için elinden geleni yapacağının altını çizen Biden, "Çin, herhangi bir şeffaflık olmaksızın daha önce görülmemiş ve endişe verici düzeyde nükleer silahlanmaya gitti." ifadesini kullandı.

Biden'dan BM Güvenlik Konseyinde "reform" çağrısı

ABD Başkanı, BM Güvenlik Konseyindeki reform gerekliliklerine de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kurumun (BMGK) daha kapsayıcı bir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum ki böylece günümüz dünyasının ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilelim. ABD dahil BMGK üyelerini, BM Sözleşmesi'nin gerekliliklerini yerine getirmeye ve Konseyin güvenilirliği ve verimliliği açısından olağanüstü durumlar dışında veto hakkını kullanmamaya davet ediyorum. ABD, Konseye hem daimi hem de geçici üye sayılarının artırılmasını destekliyor. Afrika, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri için daimi üyelik fikrini uzun zamandır destekliyoruz."

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