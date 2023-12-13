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Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Parken Stadı'nda temsilcimiz Galatasaray ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

ABD Başkanı Biden: Masum Filistinlilerin güvenliği halen büyük bir endişe konusu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e olan güçlü desteklerini sürdüreceklerini, ancak Gazze'deki İsrail saldırılarında sivillerin hayatının korunması noktasında İsrail'in daha hassas olması gerektiğini söyledi.

Hakan Çopur  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
ABD Başkanı Biden: Masum Filistinlilerin güvenliği halen büyük bir endişe konusu

Washington DC

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Biden, Gazze'de devam eden krize yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün yaptığı telefon görüşmesine atıf yapan Biden, bu ülkeye olan desteklerinin aynen devam edeceğini ve Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında yaşananları unutmadıklarını belirtti.

Biden, öte yandan, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında öldürülen sivillere ilişkin, "(Gazze'deki) Masum Filistinlilerin güvenliği halen büyük bir endişe konusu. Dolayısıyla onların (İsraillilerin) attığı adımlar, masum Filistinli sivillerin zarar görmesini ya da öldürülmesini önlemek için yapılması gereken her şeyi yapma noktasında tutarlı olmalı." ifadesini kullandı.

Bölgede sivil kayıpları önlemek ve (Gazze'ye) insani yardımların girişini kolaylaştırmak için sorumluluklarının olduğunu vurgulayan Biden, bunun için hem İsrailli hem de Arap müttefikleriyle sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

Sullivan ile Austin bölgeye gidiyor

Öte yandan Biden, bu hafta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, bölgeye giderek, hem İsrailli hem de diğer aktörlerle görüşeceklerini bildirdi.

Biden, ikilinin gündeminde, insani yardımların artırılması, sivil kayıpların önlenmesi ve Kızıldeniz'deki saldırıların durdurulmasına yönelik uluslararası girişimin olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Biden, dün katıldığı bir etkinlikte, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

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