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Dünya

ABD Başkanı Biden, Kentucky için Federal Acil Afet Bildirgesi'ni imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kentucky eyaletinde en az 70 kişinin ölümüne yol açan hortum felaketi için Federal Acil Afet Bildirgesi'ni imzaladığı bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 12.12.2021
ABD Başkanı Biden, Kentucky için Federal Acil Afet Bildirgesi'ni imzaladı

Ankara

BBC’nin haberine göre, Biden yaptığı açıklamada, hortum kasırgasından en çok etkilenen ülkenin orta batı eyaletlerine yardım sağlanması için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.

Yaşanan felaketin, ABD tarihinin en büyük kasırgalarından biri olduğunu vurgulayan Biden, eyalete fon sağlayan Federal Acil Afet Bildirgesi’ni imzaladığını aktardı.

Biden, yakınlarını kaybeden ve henüz bulunamayan kişiler için dua ettiğini belirterek "Federal hükümet, elinden gelen her şeyi yapacak, bunun üstesinden beraber geleceğiz." dedi.

Biden, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ekiplerinin bugün Kentucky’ye gideceğini, ağır hasarlı evler dahil olmak üzere evleri yıkılan kişilere yardım sağlanacağını bildirdi.

Öte yandan, acil durum ekiplerinin, Mayfield kentinde yerle bir olan mum fabrikasında arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, fabrikadaki 110 kişiden 40’tan fazlasının kurtarıldığını ancak bu saatten sonra enkazdan birinin sağ olarak bulunmasının mucize olacağını söyledi.

Beshear, 10 Aralık Cuma günü geç saatlerde etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğinden endişe duyduklarını kaydetmişti.

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