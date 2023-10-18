Dolar
28.01
Euro
29.51
Altın
1,950.65
ETH/USDT
1,572.30
BTC/USDT
28,243.00
BIST 100
7,881.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile görüşmelerinin ardından Tel Aviv’deki otelden çıkış yapacak
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Başkanı Biden: İsrail ve Filistin için iki devletli çözüm konusunda uğraşmaya devam etmeliyiz

Ekip  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
ABD Başkanı Biden: İsrail ve Filistin için iki devletli çözüm konusunda uğraşmaya devam etmeliyiz

Ankara

ABD Başkanı Biden, "Bir İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık. İsrail ve Filistin halkları birlikte bir arada yaşayabilsinler. İki devletli çözüm konusunda uğraşmaya devam etmeliyiz." açıklamasında bulundu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlusu İstanbul'da yakalandı
İstanbul'daki İsrail protestosunda hayatını kaybeden Tüfekçi'nin cenazesi toprağa verildi
Bakan Fidan: Müslüman ülkeler, Filistin halkını teminat altına almalı, kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden: İsrail ve Filistin için iki devletli çözüm konusunda uğraşmaya devam etmeliyiz

ABD Başkanı Biden: İsrail ve Filistin için iki devletli çözüm konusunda uğraşmaya devam etmeliyiz

Dünya Gıda Programı İcra Direktörü McCain'den Gazze'deki hastane saldırısına tepki

Bakan Fidan: Müslüman ülkeler, Filistin halkını teminat altına almalı, kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli

İsrail'in hastane saldırısı nedeniyle çeşitli kültür sanat etkinlikleri iptal edildi

İsrail'in hastane saldırısı nedeniyle çeşitli kültür sanat etkinlikleri iptal edildi
Dünya genelinde ünlü isimler, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki gösterdi

Dünya genelinde ünlü isimler, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki gösterdi
İsrail ile SpaceX arasında uydu interneti için görüşmeler yapılıyor

İsrail ile SpaceX arasında uydu interneti için görüşmeler yapılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet