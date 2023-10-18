ABD Başkanı Biden: İsrail ve Filistin için iki devletli çözüm konusunda uğraşmaya devam etmeliyiz
Ankara
ABD Başkanı Biden, "Bir İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık. İsrail ve Filistin halkları birlikte bir arada yaşayabilsinler. İki devletli çözüm konusunda uğraşmaya devam etmeliyiz." açıklamasında bulundu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.