Dolar
18.58
Euro
18.36
Altın
1,716.28
ETH/USDT
1,349.60
BTC/USDT
20,055.00
BIST 100
3,484.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Biden, Ian Kasırgası'nın vurduğu Florida'yı ziyaretinde "destek" mesajı verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Ian Kasırgası'nın vurduğu Florida'yı ziyaret ederek halka ve yerel yönetime destek mesajı verdi.

Dildar Baykan Atalay   | 05.10.2022
ABD Başkanı Biden, Ian Kasırgası'nın vurduğu Florida'yı ziyaretinde "destek" mesajı verdi

Washington

Biden, Ian Kasırgası'ndan en çok etkilenen Fort Myer'ı eşi Jill Biden ile ziyaret etti.

Kasırganın yol açtığı hasarı havadan denetleyen Biden, yetkililerden bilgi aldı.

Biden, burada yaptığı konuşmada, dualarının her zaman kasırga kurbanları ile olduğunu belirterek, "Bugün bizim tek bir işimiz var, Florida halkına bu kasırgayı atlatmak için gerekli yardımı vermek." ifadesini kullandı.

Federal personelin kasırga kurbanlarına her yardımı ulaştırmak için elinden geleni yaptığına işaret eden Biden, her adımda Florida halkının yanında olacaklarını söyledi.

Son zamanlarda siyasi bir çekişme içinde olduğu Florida Valisi Ron DeSantis ile görüşen Biden, "DeSantis burada çok iyi bir iş çıkardı." dedi.

Ev ve iş yerlerini tahrip etti

ABD'nin güney kıyılarına, 28 Eylül'de, "kategori 4 " şiddetinde uluşan Ian Kasırgası, 29 Eylül'de Güney Carolina eyaletini vurduktan sonra Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.

Florida'da ardında büyük yıkım bırakan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiği, 4 kişinin de Kuzey Carolina'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kasırganın neden olduğu yıkıntılar arasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Yüksekliği 12 metreye varan kasırga dalgaları, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti, büyük hasara neden oldu.

Florida'da nehir taşkınları ve yer yer sellerin devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis'e yanıt
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine Muhterem İnce seçildi
RTÜK "Şiddet ve Medya Çalıştayı"nın sonuç bildirgesini açıkladı:
Vali Öner'den Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki tır kuyruğuna ilişkin açıklama
Kilis'in önemli lezzetlerinden "Şıhılmahşe" coğrafi işaretle tescillendi

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden, Ian Kasırgası'nın vurduğu Florida'yı ziyaretinde "destek" mesajı verdi

ABD Başkanı Biden, Ian Kasırgası'nın vurduğu Florida'yı ziyaretinde "destek" mesajı verdi

Florida'daki kasırga mağduru Favere, felaket gününü anlattı

Ian Kasırgası'nın Küba'yı elektriksiz bırakması protestoları tetikledi

Ian Kasırgası'nda ölü sayısı 87'ye çıktı

Ian Kasırgası'nda ölü sayısı 87'ye çıktı
Florida'da Ian kasırgasında ölenlerin sayısı 64'e çıktı

Florida'da Ian kasırgasında ölenlerin sayısı 64'e çıktı
ABD'de Ian Kasırgası nedeniyle can kayıpları

ABD'de Ian Kasırgası nedeniyle can kayıpları

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet