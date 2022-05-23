Dolar
15.95
Euro
16.96
Altın
1,860.19
ETH/USDT
2,063.60
BTC/USDT
30,365.00
BIST 100
2,392.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi’nde eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle sohbet etti. –VTR
logo
Dünya

ABD Başkanı Biden: Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda askeri karşılık vereceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.

Muhammet Tarhan   | 23.05.2022
ABD Başkanı Biden: Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda askeri karşılık vereceğiz

Ankara

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi. 

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon haline geldi
Türkiye'de 1264 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden: Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda askeri karşılık vereceğiz

ABD Başkanı Biden: Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda askeri karşılık vereceğiz

Everest çevresinde 100'ü aşkın kar leoparının yaşadığı tahmin ediliyor

Çin şehirlerinde hava kirliliği yılın ilk dört ayında azaldı

Şanghay'da Kovid-19 vakaları 20 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi

Şanghay'da Kovid-19 vakaları 20 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi
Çin, Kanada'nın Huawei ve ZTE'ye getirdiği yasağa tepki gösterdi

Çin, Kanada'nın Huawei ve ZTE'ye getirdiği yasağa tepki gösterdi
Çin, BRICS grubunun genişletilmesi önerisinde bulundu

Çin, BRICS grubunun genişletilmesi önerisinde bulundu