ABD Başkanı Biden: Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda askeri karşılık vereceğiz
ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.
Ankara
ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.
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