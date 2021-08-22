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Dünya

ABD Başkanı Biden, 24 Ağustos'ta G7 ülkeleri liderleri ile Afganistan'ı görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Ağustos Salı günü G7 ülkeleri liderleriyle yapacağı çevrim içi görüşmede Afganistan'ı ele alacak.

Betül Yürük   | 22.08.2021
ABD Başkanı Biden, 24 Ağustos'ta G7 ülkeleri liderleri ile Afganistan'ı görüşecek

New York


Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Ağustos'ta G7 ülkesi liderlerinin Afganistan politikası ve başkent Kabil'den tahliyeler konusunda koordinasyonu görüşeceğini bildirdi.

Psaki, toplantıda, Afganistan'a insani yardım ve Afgan mültecilerin desteklenmesinin de gündemde olacağını ifade etti.

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