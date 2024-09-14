ABD Başkan Yardımcısı Harris'in mitingi sırasında Filistin yanlısı slogan atan gösterici salondan çıkarıldı
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Pensilvanya eyaletinin Wilkes-Barre kentinde düzenlediği mitingde, "savaş suçlusu" diye bağıran ve defalarca "Filistin’e özgürlük" sloganları atan bir protestocu güvenlik tarafından salondan çıkarıldı.
Wilkes-Barre
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in Pensilvanya eyaletinin Wilkes-Barre kentinde düzenlediği mitingde, "savaş suçlusu" diye bağıran ve defalarca "Filistin’e özgürlük" sloganları atan bir protestocu güvenlik tarafından salondan çıkarıldı.
Harris, konuşması sırasında protestoya, "Şu an bir esir anlaşması ve ateşkes üzerinde çalışıyoruz, söylediklerinize saygı duyuyorum ama şu anda ben konuşuyorum" diyerek yanıt verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.