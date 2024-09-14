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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in mitingi sırasında Filistin yanlısı slogan atan gösterici salondan çıkarıldı

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Pensilvanya eyaletinin Wilkes-Barre kentinde düzenlediği mitingde, "savaş suçlusu" diye bağıran ve defalarca "Filistin’e özgürlük" sloganları atan bir protestocu güvenlik tarafından salondan çıkarıldı.

14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in mitingi sırasında Filistin yanlısı slogan atan gösterici salondan çıkarıldı Fotoğraf: Kyle Mazza / AA

Wilkes-Barre

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in Pensilvanya eyaletinin Wilkes-Barre kentinde düzenlediği mitingde, "savaş suçlusu" diye bağıran ve defalarca "Filistin’e özgürlük" sloganları atan bir protestocu güvenlik tarafından salondan çıkarıldı.

Harris, konuşması sırasında protestoya, "Şu an bir esir anlaşması ve ateşkes üzerinde çalışıyoruz, söylediklerinize saygı duyuyorum ama şu anda ben konuşuyorum" diyerek yanıt verdi.

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