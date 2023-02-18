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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Başkan Yardımcısı Harris Rusya'nın Ukrayna'da insanlık suçu işlediğini söyledi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rusya'nın, Ukrayna'da insanlığa karşı suç işlediğini belirtti.

Cüneyt Karadağ, Bahattin Gönültaş   | 18.02.2023
ABD Başkan Yardımcısı Harris Rusya'nın Ukrayna'da insanlık suçu işlediğini söyledi

Münih

Harris, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "ABD, Rusya'nın (Ukrayna’da) insanlığa karşı suç işlediğini resmen belirledi." dedi.

Washington’ın Rusya’nın söz konusu insanlık suçlarıyla ilgili soruşturmasında Ukrayna'ya yardım edeceğini dile getiren Harris, "faillerden" ve bu suçların emrini veren "ilgililerden" hesap sorulacağını vurguladı.

Harris, "Hepimiz burada hemfikir olmalıyız, bilinen ve bilinmeyen tüm hayatını kaybedenler için adalet yerini bulmalıdır." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki sivil nüfusa yönelik yaygın suçlardan sorumlu olduğunu vurgulayan Harris, bu suçları cinayet, tecavüz, işkence ve zorla sınır dışı etme olarak sıraladı.

Harris, ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin gerektiği sürece devam edeceğine de işaret etti.

Çin-Rusya ilişkileri

Çin'in Rusya ile ilişkilerine değinen Harris, Moskova’nın Rusya-Ukrayna savaşının ardından Pekin ile ilişkilerini derinleştirmesinden endişe duyduklarını söyledi.

Çin'e, Rusya'yı silah sevkiyatıyla desteklememesi çağrısında bulunan Harris, Pekin’in bu yöndeki herhangi bir adımının uluslararası hukuka dayalı düzeni daha da baltalayacağını vurguladı.

ABD’nin Enflasyonu Düşürme Yasası

ABD Başkan Yardımcısı Harris, ülkesi ile Avrupa’nın ABD’nin Enflasyonu Düşürme Yasası (IRA) konusundaki müzakerelerde “bazı ilerlemeler görüldüğünü” aktardı.

Harris, ABD’nin IRA ile yeşil teknoloji teşviklerinin Avrupa sanayisine etkilerini, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda dün görüştüklerini de sözlerine ekledi.

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