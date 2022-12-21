ABD basını: Zelenskiy savaşın başından beri ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapacak
ABD basınında yer alan ifadelerde "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy savaşın başından beri ilk yurt dışı ziyaretini 21 Aralık'ta ABD'ye yapacak." denildi.
Washington
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