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Dünya

'ABD bağımsız ülkeleri zayıflatmak için insan hakları kartını kullanıyor'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, "ABD insan hakları kartını tamamen siyasi amaçlarla bağımsız ülkelerin istikrarını, kalkınmasını ve güvenliğini zayıflatmak için kullanıyor." dedi.

Muhammet Kurşun   | 14.03.2019
'ABD bağımsız ülkeleri zayıflatmak için insan hakları kartını kullanıyor'

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin bağımsız ülkelerin istikrarını, güvenliğini ve kalkınmasını zayıflatmak için insan hakları kartını kullandığını belirtti.

Kasımi, ABD'nin dün açıklanan 2018 İnsan Hakları Raporuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Washington yönetiminin bu konuda hiçbir şekilde görüş bildirme yetkisine sahip olmadığını ifade etti.

ABD'nin her yıl yayınladığı insan hakları raporlarıyla bazı ülkeleri "insan haklarına riayet etmemek" ile itham ettiğine işaret eden Kasımi, oysa ABD'nin hem içeride hem de dışarıda insan hakları ihlalleriyle ilgili suç dosyasının hayli kabarık olduğunu dile getirdi.

İnsan hakları konusunda ABD'nin pek çok kez uluslararası kuruluşlar, insan hakları savunucuları ve BM raportörlerinin eleştirilerine muhatap olduğunu kaydeden Kasımi, İran ile ilgili yapılan değerlendirmeleri ise "siyasi, maksatlı ve asılsız" şeklinde nitelendirerek, "ABD insan hakları alanındaki kara ve savunulamaz siciliyle bu konuda hiçbir şekilde görüş bildirme yetkisine sahip değildir." yorumunda bulundu.

Washington yönetimini tek taraflı politikalar yürütmek ve uluslararası insan hakları standartlarına aykırı hareket etmekle suçlayan Kasımi, "ABD insan hakları kartını tamamen siyasi amaçlarla bağımsız ülkelerin istikrarını, kalkınmasını ve güvenliğini zayıflatmak için kullanıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun katıldığı basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılan ABD 2018 İnsan Hakları Raporu'nda, "Otoriter devletler, sivil toplumun denetiminden korktukları için baskı uyguluyor." ifadesi kullanılmış ve Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore hükümetleri örnek gösterilerek insan haklarını günlük olarak ihlal ettikleri ve bunun sonucu olarak da ülkeleri istikrarsızlaştırdıkları belirtilmişti.

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