ABD Savunma Bakanı Hegseth, Avrupa'daki ABD kuvvetlerinin konuşlanmasını inceleyecek "Savunma Bakanlığı Değerlendirmesi" başlattıklarını belirterek, "Amaç hem ABD'nin kuvvet konuşlanmasını iyileştirmek hem de NATO 3.0'ı güçlendirmektir." dedi.

ABD, Avrupa'daki askeri varlığını gözden geçirmek için "NATO 3.0 değerlendirmesi" başlattığını duyurdu ABD Savunma Bakanı Hegseth, Avrupa'daki ABD kuvvetlerinin konuşlanmasını inceleyecek "Savunma Bakanlığı Değerlendirmesi" başlattıklarını belirterek, "Amaç hem ABD'nin kuvvet konuşlanmasını iyileştirmek hem de NATO 3.0'ı güçlendirmektir." dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın başlangıcında yaptığı konuşmada, NATO müttefiklerinin artık daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda olduğunu söyledi.

Bu kapsamda bugün Avrupa'daki ABD kuvvetlerinin konuşlanmasını ve üslenmesini inceleyecek 6 aylık bir "Savunma Bakanlığı Değerlendirmesi" başlattıklarını duyuran Hegseth, "6 aya kadar sürebilir, daha kısa da olabilir. Buna 'NATO 3.0 Değerlendirmesi' diyelim." ifadelerini kullandı.

Hegseth, çalışmanın ABD ordusu, Kongre ve müttefiklerle istişarelere yer vereceğini kaydederek, "Ancak kimsenin şüphesi olmasın, bu gerçek bir inceleme olacaktır." diye konuştu.

Temel amacın, NATO'nun Avrupa'nın savunmasında liderliği üstlenmesi yönünde hızlı ve geri döndürülemez biçimde ilerlediğinden emin olmak olduğunu ifade eden Hegseth, Avrupa'nın kendi savunmasının birincil sorumluluğunu üstlenmesi, ABD kuvvetlerinin küresel ihtiyaçlara uygun şekilde konuşlandırılması ve üs ile hava sahası erişimlerinin açık ve güvence altında olmasını sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

"Bizim harcamamız müttefiklerin katkılarına bağlı olacak"

Hegseth, aynı zamanda bundan sonra ABD'nin NATO'ya yaptığı yıllık mali katkıların diğer ülkelerin savunma harcaması hedeflerini karşılamasına bağlı olacağına değinerek, "Diğer müttefikler gerekli harcamaları yapmazsa bizim katkımız da azalacaktır." uyarısında bulundu.

ABD'nin Avrupa'nın savunmasına Avrupalı müttefiklerinden daha fazla önem veremeyeceğini ve onlar adına daha fazla ödeme yapamayacağını vurgulayan Hegseth, gerekeni yapmayan müttefikleri de yakından izleyeceklerini dile getirdi.

Hegseth, "Bu bazı ülkelerin başarısız olacağı, bazılarının ise başarıyla geçeceği bir değerlendirme olacaktır. Nihai amaç hem ABD'nin kuvvet konuşlanmasını iyileştirmek hem de NATO 3.0'ı güçlendirmektir." dedi.

Yaklaşımın yapıcı olmayı hedeflediğini belirten Hegseth, Avrupa'nın Lahey Zirvesi'nde verdiği söz doğrultusunda kendi konvansiyonel savunmasının birincil sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Müttefiklerimizin bunu başarabileceğini biliyoruz. Artık zamanı gelmiştir." mesajını verdi.