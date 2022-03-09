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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Avrupa Komutanlığı, 2 adet Patriot bataryasının Polonya'ya gönderileceğini açıkladı

Kasım İleri   | 09.03.2022
ABD Avrupa Komutanlığı, 2 adet Patriot bataryasının Polonya'ya gönderileceğini açıkladı

Washington
ABD Avrupa Komutanlığı, 2 adet Patriot bataryasının savunma amaçlı olarak Polonya'ya gönderileceğini açıkladı.

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