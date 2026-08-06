ABD arabuluculuğunda Roma'da düzenlenen Lübnan-İsrail müzakerelerinin 7. turu sona erdi

Lübnan ile İsrail heyetleri, "çerçeve anlaşması"nın uygulanması, esirler ve sınır dosyasına ilişkin konuları ele almak üzere 3 gün boyunca Roma'da bir araya geldi.

Lübnanlı resmi bir kaynak, AA'ya yaptığı açıklamada, Roma'da İsrail ile yürütülen müzakerelerin üçüncü ve son gün oturumlarının tamamlandığını belirtti.

Kaynak, müzakerelerin 7. turunda, çerçeve anlaşması kapsamındaki İsrail askerlerinin çekilmesini öngören pilot bölgelere yenilerinin eklenmesi konusunda uzlaşı sağlanamadığını söyledi.

Lübnan tarafının pilot bölgelerinin sayısının artırılmasını talep ettiğini aktaran kaynak, İsrail tarafının ise sonraki aşamaya geçmeden önce ilk 2 pilot bölgede güvenlik koşullarının yerine getirilip getirilmediğinin teyit edilmesinde ısrar ettiğini kaydetti.

Lübnan ordusu, pilot bölge uygulaması kapsamında, İsrail askerlerinin işgal ettiği Batı Zavtar beldesinden çekilmesinin ardından 21 Temmuz'da beldeye konuşlanmıştı.

Esirler dosyasında ise tarafların ön listeleri karşılıklı olarak paylaştığını ifade eden kaynak, Lübnan tarafının ilk grubun en kısa sürede serbest bırakılması talebini yinelediğini söyledi.

Pilot bölgelerdeki güvenlik durumunu denetleyecek tarafın belirlenmesine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirten kaynak, tarafların sınırdaki durumu düzenleyecek yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması ihtimalini de ele aldığını dile getirdi.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan’ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "akan kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Washington'daki müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 6. turu, 14-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.