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Dünya

ABD Afganistan'dan çekildikten sonra ilk kez bir ailenin ülkeden çıkmasına yardımcı oldu

ABD, Afganistan'dan 30 Ağustos'ta tamamen çekilmesinin adından ilk kez bir ailenin Afganistan'dan çıkmasına yardım etti.

Dildar Baykan Atalay   | 06.09.2021
ABD Afganistan'dan çekildikten sonra ilk kez bir ailenin ülkeden çıkmasına yardımcı oldu Fotoğraf: Haroon Sabawoon/AA

Washington

Amerikan basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin yardımıyla bir Amerikan vatandaşı ve bu kişinin çocukları Afganistan'dan kara yoluyla komşu bir ülkeye kaçmayı başardı.

Söz konusu kişilerin kara sınırında ABD Büyükelçiliği çalışanları tarafından karşılandığını belirten yetkili, güvenlik endişeleri nedeniyle söz konusu rota hakkında detaylı bilgi paylaşmadı.

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