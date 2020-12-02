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Dünya

ABD Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki 'ilerleme anlaşmasından' memnun

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan yönetimi ile Taliban arasında bugün varılan ve müzakerelerin devam etmesine vurgu yapan ilerleme anlaşmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Hakan Çopur   | 02.12.2020
ABD Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki 'ilerleme anlaşmasından' memnun

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan yönetimi ile Taliban arasında bugün varılan ve müzakerelerin devam etmesine vurgu yapan ilerleme anlaşmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Afgan yönetimi ile Taliban arasındaki anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, anlaşmayı "dönüm noktası" olarak tanımladı.

Pompeo, açıklamasında, "ABD, Afganistan yönetimi ile Taliban müzakere heyetleri arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır. Bugünkü anlaşma, 12 Eylül'de başlayan barış görüşmeleri süreci için bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

 "Zorlukların üstesinden gelebileceklerini göstermiştir"

ABD Dışişleri Bakanı, müzakerelerin devamına vurgu yapan anlaşmanın, sürecin bundan sonra ne şekilde devam edeceği ve kapsamlı bir ateşkese nasıl ulaşılacağı konusunda çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"Bu anlaşma, Afganistan yönetimi ile Taliban'ın ciddi olduklarını ve zorlukların üstesinden gelebileceklerini göstermiştir." ifadesini kullanan Pompeo, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden Afgan barış görüşmelerinden siyasi bir uzlaşma çıkacağına inandıklarını ve bu vesileyle Katar'a da teşekkür ettiklerini belirtti.

Afgan heyetiyle Taliban arasında 12 Eylül'de Doha'da başlayan barış görüşmeleri, inişli çıkışlı bir şekilde ilerlerken Afganistan'da zaman zaman şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor.

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