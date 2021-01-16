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Dünya

ABD Adalet Bakanlığından YPG itirafı: YPG, ABD'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın alt koludur

Bakanlık açıklamasında, YPG ile PKK arasındaki bağlantı resmi olarak kabul edilerek, "YPG, ABD hükümeti tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan PKK'nın alt koludur." ifadesi kullanıldı.

Dildar Baykan   | 16.01.2021
ABD Adalet Bakanlığından YPG itirafı: YPG, ABD'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın alt koludur

Washington

ABD Adalet Bakanlığı, Florida eyalet meclisi binasına yapılan saldırıda YPG'li bir kişinin gözaltına alındığını duyurduğu açıklamada, YPG için "terör örgütü PKK'nın alt kolu" ifadesini kullanarak iki örgüt arasındaki bağı kabul etmiş oldu.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Florida'nın Tallahassee kentinde yaşayan Daniel Baker isimli kişinin "kaçırma ve yaralama tehdidi içeren eyaletler arası iletişim kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Baker'ın 10 Ocak Pazar günü Florida eyalet meclis binasına yapılan saldırılara karıştığına işaret edilen açıklamada, bu kişinin diğer kişileri silahlanarak buraya gelmeye teşvik ettiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı YPG'nin, PKK'nın kolu olduğunu kabul etti

Açıklamada, Baker'ın 2017'de Suriye'de YPG'ye katıldığına işaret edilerek, şüphelinin sosyal medya haseplarında YPG'de keskin nişancı eğitimi aldığını belirttiği ve çeşitli belgesellerde de görüldüğü kaydedildi.

Bakanlğın söz konusu açıklamasında YPG ile PKK arasındaki bağlantıyı resmi olarak kabul ederek, "YPG, ABD hükümeti tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan PKK'nın alt koludur." ifadesi kullanıldı.

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