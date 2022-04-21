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Dünya, Koronavirüs

ABD Adalet Bakanlığı, maske zorunluluğunu kaldıran mahkeme kararını temyize götürecek

ABD Adalet Bakanlığı, federal bir yargıcın "maske zorunluluğunu kaldıran" kararını temyiz mahkemesine taşıyacağını açıkladı.

Hakan Çopur   | 21.04.2022
ABD Adalet Bakanlığı, maske zorunluluğunu kaldıran mahkeme kararını temyize götürecek

Washington

ABD'deki maske takma zorunluluğuna ilişkin toplumsal ve siyasi tartışmalar, Adalet Bakanlığının da olaya dahil olmasıyla yeni bir aşamaya taşınıyor.

Önceki gün Florida'daki Federal Yargıç Kathryn Kimball Mizelle'nin aldığı maske takma zorunluluğunu iptal eden kararına, ülkede bu yöndeki düzenlemeyi yapan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) itiraz ettiğini duyurdu.

CDC, toplu taşıma araçlarında maske kullanılmasının halen gerekli olduğuna inandığını ve Adalet Bakanlığının devreye girmesi gerektiğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Antony Coley ise bu açıklamadan kısa süre sonra bakanlığın resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak, federal yargıcın kararını temyize götüreceklerini ve ilk bildirimi yaptıklarını bildirdi.

ABD'de maske zorunluluğu tartışması bitmiyor

ABD'de uzunca bir süredir Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında tartışmalara neden olan maske takma zorunluluğu, 13 Nisan'da ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından 3 Mayıs'a kadar uzatılmış, Cumhuriyetçiler bu karara yoğun tepki göstermişti.

18 Nisan’da ise Florida'nın Tampa şehrindeki Federal Yargıç Kathryn Kimball Mizelle, 3 Mayıs'a kadar uzatılan "maske zorunluluğu" kuralının CDC'nin "yetkilerini aştığı" hükmünü vererek iptal etmişti.

Aynı gün ABD'nin önde gelen hava yolu firmaları, federal mahkemenin maske zorunluluğunu düzenleyen son kararına uyarak, uçuşlarında uygulanan maske zorunluluğunu kaldırdığını duyurmuş, bu karar sosyal medyada farklı tepkilere neden olmuştu.

Demokratlar, eski Başkan Donald Trump döneminde atanan Federal Yargıç Mizelle'ye "siyasi davrandığı" gerekçesiyle tepki gösterirken, Cumhuriyetçiler ise federal bir yargıca bu şekilde tepki gösteren Liberal Demokratları eleştiriyor.

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