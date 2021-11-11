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Dünya

ABD Adalet Bakanlığı engellilerden fazla para aldığı iddiasıyla Uber'e dava açtı

ABD Adalet Bakanlığı, bekleme süresi için istediği ekstra ücret kapsamında engellilerden fazla para aldığı gerekçesiyle mobil araç çağırma programı Uber'i dava ettiğini açıkladı.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 11.11.2021
ABD Adalet Bakanlığı engellilerden fazla para aldığı iddiasıyla Uber'e dava açtı

New York

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 2016'da bekleme süresi için ekstra ücret almaya başlayan Uber'in bu adımıyla Engelli Amerikalılar Yasası'na (ADA) karşı geldiği bildirildi.

Açıklamada, Uber'in görme engelli ya da tekerlekli sandalyeye bağımlı kullanıcıların kimliğini ve araca binmek için daha çok zamana ihtiyaç duyduğunu bilmesine rağmen ücret almaya devam ettiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı, Uber’in "yasa dışı bekleme ücreti nedeniyle" mağdur olan engelli kullanıcılara tazminat ödemesini ve bekleme ücreti politikasını ADA'ya uygun biçimde yeniden düzenlemesini istedi.

Uber ise bekleme ücreti politikalarının ADA'ya karşı geldiğini düşünmediklerini ve bu şaşırtıcı dava öncesinde bekleme süresi konusunda düzenlemeler yapmak için Adalet Bakanlığı ile görüşme içinde bulunduklarını açıkladı.

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