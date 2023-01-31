Dolar
18.81
Euro
20.39
Altın
1,912.81
ETH/USDT
1,562.90
BTC/USDT
22,763.00
BIST 100
5,096.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Adalet Bakanlığı, Biden'ın "gizli belge" soruşturmasına ilişkin detay vermeyi reddetti

ABD Adalet Bakanlığı, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi'nin Başkan Joe Biden'ın evinde ve ofisinde bulunan "gizli belgelerle" ilgili detay verilmesi talebini geri çevirdi.

Tuğçenur Akgün   | 31.01.2023
ABD Adalet Bakanlığı, Biden'ın "gizli belge" soruşturmasına ilişkin detay vermeyi reddetti

New York

Biden'ın evinde ve ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili özel savcı atayan Adalet Bakanlığı, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi'nin soruşturmanın akıbeti ve detaylarına ilişkin bilgi verilmesi talebini reddetti.

Bakanlık tarafından, Cumhuriyetçilerin liderliğini yaptığı komitenin dilekçesine verilen yanıtta, halihazırda devam eden özel savcı soruşturmasının "kamuya açık olmayan" bilgileri içermesi nedeniyle Kongre'ye detaylı bilgilendirme yapılamayacağı aktarıldı.

Bunun ileride alınacak kararları etkileme potansiyeli taşıdığına işaret eden Bakanlık yetkilileri, soruşturmanın bütünlüğünü tehlikeye atmadan Kongre ile olabildiğince fazla bilgi paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Başkentte kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 38'i tutuklandı

Benzer haberler

ABD Adalet Bakanlığı, Biden'ın "gizli belge" soruşturmasına ilişkin detay vermeyi reddetti

ABD Adalet Bakanlığı, Biden'ın "gizli belge" soruşturmasına ilişkin detay vermeyi reddetti

Elon Musk Beyaz Saray danışmanlarıyla görüştü

Evinde gizli belgeler bulunan Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Tüm sorumluluğu alıyorum

ABD'de yasa dışı sınır geçişleri geçen aya göre yüzde 97 azaldı

ABD'de yasa dışı sınır geçişleri geçen aya göre yüzde 97 azaldı
ABD Adalet Bakanlığı, Google'a "antitröst" davası açtı

ABD Adalet Bakanlığı, Google'a "antitröst" davası açtı
Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evinde "gizli belgeler" bulundu

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evinde "gizli belgeler" bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet