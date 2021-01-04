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Dünya

ABD Adalet Bakanlığı: Assange'ın iadesi için çalışmayı sürdüreceğiz

ABD Adalet Bakanlığı, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Dildar Baykan   | 04.01.2021
ABD Adalet Bakanlığı: Assange'ın iadesi için çalışmayı sürdüreceğiz

Washington

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebinin İngiliz mahkemesince reddedilmesinin ardından, ABD Adalet Bakanlığından açıklama geldi. 

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Marc Raimondi, yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz Mahkemesinin vermiş olduğu karardan dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

İngiliz Mahkemesinin, Assange'ın "siyasi motivasyon, siyasi suç, adil mahkeme ve ifade özgürlüğü" gibi iddialarını reddettiğini anımsatan Raimondi, "Assange'ın ABD'ye iadesi için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

175 yıla kadar hapis

ABD, İngiltere'nin başkenti Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesinde tutulan 49 yaşındaki Assange'ı, bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyordu.

İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtiyordu.

Basın örgütleri de Assange'ın yayınladıkları nedeniyle yargılanmasının kötü bir örnek oluşturacağını ve bundan sonra ABD'nin herhangi bir gazeteciyi casusluk suçlamasıyla yargılayabileceğini vurguluyordu.

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