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Dünya

ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararıyla ilgili Rusya'yı bilgilendirdi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme yönündeki kararıyla ilgili kendilerini bilgilendirdiklerini belirterek "Rusya, anlaşmaya bağlı kalıyor. Sözleşmenin korunması için çabalayacağız." dedi.

Dmitri Chirciu   | 22.05.2020
ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararıyla ilgili Rusya'yı bilgilendirdi

Moskova

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov,  video konferans yoluyla katıldığı bir tartışma programında, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme yönündeki kararını değerlendirdi.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle ilgili Rusya'yı bilgilendirdiğini aktaran Ryabkov, "Bugün, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden bir nota aldık. Bu notada, ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle ilgili gerekli prosedürü başlatma yönünde karar aldığı belirtiliyor." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın korunması için ABD ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını vurgulayan Ryabkov, ancak bunu ABD'nin koştuğu şartlar doğrultusunda yapmak istemediklerine dikkati çekti.

Ryabkov, "ABD'nin şartları kesinlikle kabul edilemez, temelsiz ve mantıksızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmanın önemine işaret eden Ryabkov, "Rusya, anlaşmaya bağlı kalıyor. Sözleşmenin korunması için çabalayacağız." ifadesini kullandı.

ABD'nin çekilme kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceklerini açıklamıştı.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

Rusya, 2-5 Şubat 2016'da Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Türkiye'de gözlem uçuşu talep etmiş, bu uçuşunun rotası üzerinde Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde mutabakat sağlanamamış ve uçuş gerçekleşmemişti.

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