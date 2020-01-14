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Dünya

ABD 21 Suudi askeri öğrenciyi paylaşımlarından dolayı ülkelerine gönderdi

ABD Savunma Bakanlığı, Florida'daki askeri üs saldırısına ilişkin soruşturmada 21 Suudi askeri öğrencinin ABD’den gönderilmesine karar verdiklerini açıkladı.

Kasım İleri   | 14.01.2020
ABD 21 Suudi askeri öğrenciyi paylaşımlarından dolayı ülkelerine gönderdi

Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Florida'daki askeri üs saldırısına ilişkin soruşturmada 21 Suudi askeri öğrencinin radikal paylaşımlar ve çocuk pornosu faaliyetlerinde bulunduğunu tespit ettiklerini ve öğrencilerin ABD’den gönderilmesine karar verdiklerini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah yaptığı yazılı açıklamada, "Adalet Bakanlığının 6 Aralık 2019'da Florida Pensacola Donanma Hava Üssü'ndeki olaya yönelik soruşturması sırasında, müfettişler 21 Suudi askeri öğrencinin çocuk pornosu ve Amerika karşıtı ya da cihatçı içerikler bulunduran sosyal medya paylaşımları dahil, ciddi kaygılara neden olan bazı faaliyetlerde bulunduklarını tespit etti." ifadelerine yer verdi.

Farah, söz konusu kişilerin Suudi Arabistan hükümetine bildirildiğini ve Suudi Arabistan Büyükelçiliği ile askeri öğrencilerin ABD'den ayrılması konusunda iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Adalet Bakanlığı soruşturmasında, ABD'de bulunan Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine bağlı öğrencilerin Florida saldırısından önceden haberdar olup olmadığının tespit edilemediği, ancak soruşturma sırasında toplam 21 personelin sakıncalı bazı faaliyetlerine rastlandığı ifade edildi.

Soruşturmada 17 askeri öğrencinin sosyal medya paylaşımlarında radikal içerikler tespit edilirken, bu 17 öğrencinin birçoğunun da aralarında bulunduğu 15 öğrencinin ise çocuk pornografisi ile ilişkili faaliyetlerde bulunduğu saptandı.

Personellerden sadece birinde çok sayıda porno içerik görselleri tespit edildiği belirtilen soruşturma dosyasında, birçok personelin ise erotik içerikli sohbet odalarından çekilmiş veya sosyal medya üzerinden paylaşılmış resimleri bulunduğu kaydedildi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Pensacola kentinde bulunan Donanma Hava Üssü'nde eğitim gören Suudi Arabistanlı Teğmen Muhammed Said Alşarmani'nin düzenlediği silahlı saldırıda, 3 ABD Deniz Kuvvetleri personeli ölmüş 8 kişi de yaralanmıştı. Alşarmani olay yerinde ABD güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülmüştü.

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