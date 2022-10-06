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Dünya

ABD, 1864'te yüzlerce Amerikan yerlisinin katledildiği, sit alanı ilan edilen bölgeyi genişletecek

ABD'de, 1864'te çok sayıda yerlinin öldürüldüğü "Sand Creek" katliamının kurbanlarını anmak için belirlenen Ulusal Tarihi Sit Alanı'nın sınırlarının genişletileceği bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 06.10.2022
ABD, 1864'te yüzlerce Amerikan yerlisinin katledildiği, sit alanı ilan edilen bölgeyi genişletecek

Ankara

ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland, Colorado eyaletinde, yaklaşık 700 ABD askerinin 230'dan fazla yerli Amerikalıyı katlettiği bölgede düzenlenen etkinliğe katıldı.

ABD kabinesinde görev alan ilk Amerikan yerlisi Haaland, yaptığı açıklamada, "Sand Creek" katliamının kurbanlarını anmak için kurulan Ulusal Tarihi Sit Alanı'nda yaşananların Kuzey Cheyenne, Kuzey Arapaho ve Cheyenne ile Arapaho Kabilelerinin hayatını değiştirdiğini ifade etti.

"Burada sebepsizce vahşice öldürülen yüzlerce kadını, erkeği ve çocukları asla unutmayacağız." diyen Haaland, Kızılderililere yapılan katliamları anlatmanın kolay olmadığını ancak bunları anlatmanın bir görev olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra Ulusal Park Hizmetine bağlı Sand Creek Ulusal Tarihi Sit Alanı'nın sınırlarının genişletileceği kaydedildi.

Amerika'da Kızılderililer ve Avrupalılar arasında yaşanan savaşlar sırasında, 1864'te, ABD'nin yaklaşık 700 gönüllü askeri, Colorado bölgesinin güneydoğusundaki Sand Creek boyunca yaklaşık 750 Cheyenne ve Arapaho Kızılderilisinden oluşan bir köye saldırmıştı.

8 saat sürdüğü tahmin edilen katliamda çoğunlukla kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yaklaşık 230 Cheyenne ve Arapaho insanı öldürülmüştü.

Katliam sonrası, askerlerin olay yerinden ayrılmadan önce ölülere işkence etmesi tartışma konusu olmuştu.

Colorado'nun güneydoğusundaki Eads kasabası yakınlarındaki bölge, 2007'de sit alanı ilan edilmişti.

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