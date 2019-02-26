Abbas lehine ve aleyhine kampanyalar Filistin bölünmesini derinleştiriyor

Gazze Şeridi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yönetimi bırakmasını isteyenlerin "çek git", öte yandan Abbas'ı destekleyenlerin "seni seçtik" etiketiyle sosyal medyada başlattığı kampanyalar bölünmeyi daha da derinleştiriyor.

Sosyal medyada başlatılan kampanyaların, sanal alemden Gazze Şeridi'nin sokak ve meydanlarına taşması dikkatleri çekti.

Cadde ve sokaklara Abbas'ın yönetimi bırakmasını talep eden pankartların asıldığı Gazze'de pazar günü Abbas'ın "ablukaya katkıda bulunmak, Filistin kurumlarını çökertmek ve uzlaşıyı reddetmekle" suçlandığı yürüyüşler düzenlendi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin faklı bölgelerinde cumartesi akşamı Abbas'a destek gösterileri gerçekleştirildi. Gazze'deki emniyet güçlerinin Filistin bayrakları ve Devlet Başkanı Abbas'ın fotoğraflarını taşıyan göstericileri dağıttığı ileri sürüldü.

Abbas aleyhine "çek git" kampanyası

AA muhabirine konuşan "çek git" kampanyasına katılan aktivist Muhammed Şagliyye, "Biz Abbas'tan çekip gitmesini istiyoruz çünkü Gazze Şeridi'ni binlerce memurun, yaralının, şehit ailesinin ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların maaşını kesmek gibi yaptırımlarla tüketti." dedi.

"Ebu Mazin (Abbas), yıllardır Filistin'in meşru kurumlarını baltaladı." ifadesini kullanan Şagliyye, Abbas'ın Yasama Meclisini feshettiğini, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Filistin davasının yaşadığı krizi bitirmede oynayacağı rolü atıl hale getirdiğini, Filistin Kurtuluş Cephesi, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi, Hamas ve İslami Cihad gibi başlıca Filistin gruplarını ötekileştirdiğini söyledi.

Abbas'ın ABD'nin sunduğu "Yüzyılın Anlaşması" doğrultusunda Filistin uzlaşısını kabul etmediği ve Gazze ile Batı Şeria arasındaki bölünmeyi derinleştirdiğini ifade eden Şagliyye, "Abbas'ın İsrail ile koordinasyona devam etmesi ve Filistin halkına, kutsal mekanlara yönelik ihlallerine rağmen İsrail ile müzakereleri sürdürmek istemesi gitmesini istemek için yeterli bir neden." diye konuştu.

Abbas'ı destekleyen "seni seçtik" kampanyası

"Seni seçtik" kampanyasını yürütenlerden Salih Sagullah "Kampanya içeriden ve ABD ile İsrail tarafından saldırılara karşı Devlet Başkanı Abbas'ı destekleme için başlatıldı." ifadesini kullandı.

Yüzyılın Anlaşması'yla mücadelede ve Filistin davasını tasfiye etme girişimlerine karşı Abbas'ı desteklediklerini aktaran Sagullah, kampanyalarının Gazze, Batı Şeria, Kudüs'ten olumlu tepkiler aldığına işaret etti.

Yüzlerce Filistinlinin cumartesi akşamı spontane bir şekilde Abbas'ı desteklemek için sokaklara döküldüğüne dikkati çeken Sagullah, "Kampanya sosyal medyadan halk yürüyüşleriyle caddelere ulaştı. Bu önümüzdeki günlerde birçok etkinlikle devam edecek." şeklinde konuştu.

"Kampanyalar Filistin imajını etkiliyor"

Filistinli siyasi analist Talal Avkel, söz konusu kampanyaların başlatılmasının ardındaki asıl sebebin Filistin uzlaşısının sağlanması ihtimalinin kilit hale gelmesi, bölünmenin tarafları (Hamas ve Fetih) arasındaki gerginliğin tırmandırılması ve derinleşmesi olduğunu ifade etti.

İki kampanyanın da Filistin durumunun daha da kötüleşmesine yol açacağını ve Filistinlileri zayıflatacağını vurgulayan Avkel, "İki kampanya da uluslararası toplum nezdinde Filistin imajını büyük ölçüde etkiliyor, Filistin halkını bölünmüş ve yaralı gösteriyor." dedi.

Avkel, bu tür kampanyaların, Arap ve diğer ülkelerin Filistin'in bölünmesi ve bir temsilcisinin bulunmaması bahanesiyle İsrail ile normalleşmeyi sürdürmelerine zemin hazırladığına işaret etti.

Hamas ile Fetih'in tutumu

Abbas aleyhine ve lehine yürütülen söz konusu iki kampanya, Hamas ve Fetih Hareketi aktivistleri başta olmak üzere sosyal medyada ve meydanlarda büyük destek gördü.

Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri, hareketine bağlı El-Aksa televizyonuna (Al-Aqsa TV) yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada 'çek git' etiketinin büyük destek görmesi, Abbas'ın artık herhangi bir ulusal boyuta sahip olmadığının ve Filistin sokaklarında kabul görmediğinin kanıtıdır." dedi.

Abbas'ın Gazze'ye yönelik yaptırımların, Filistinliler açısından Gazze Şeridi'ne uygulanan İsrail kuşatmasından "daha tehlikeli" olduğunu vurgulayan Mısri, "Filistin halkının düşmanı haline gelen, Filistin davası açısından tehlike teşkil eden Abbas'ın önünde çekip gitmekten başka bir seçenek yok." diye konuştu.

AA muhabirine konuşan Fetih'in Gazze'deki sözcüsü Atıf Ebu Seyf, hareketinin "seni seçtik" kampanyasını desteklediğini söyledi.

Kampanyanın İsrail ve ABD yönetimi tarafından veya içeriden Filistin davasını baltalama girişimlerine cevap olarak geldiğini söyleyen Ebu Seyf, Abbas karşıtı kampanyanın,"Yüzyılın Anlaşmasını" uygulamayı reddettiği için İsrail ve ABD'nin kendisine yönelik saldırılarının paralelinde gerçekleştiğini ifade etti.

Filistinli grupların Abbas'a karşı kampanyaya katılmayı reddediyor

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Abbas karşıtı kampanyanın ulusal ilişkilere zarar vereceğini, Yüzyılın Anlaşması'yla mücadele etmek için birliği yeniden sağlamak yerine bölünmeyi derinleştireceğini görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise kendi iç bölünmelerini artıracak adımları önlemek için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, Abbas aleyhine kampanyaya destek vermeyi kabul etmediklerini kaydetti.

İslami Cihad da Abbas karşıtı kampanyaya katıldığına ilişkin iddiaları yalanlayarak, bunun bir halk hareketi olduğunu Filistinli gruplarla bir alakası bulunmadığını açıkladı.