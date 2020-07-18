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Dünya

AB Zirvesi'ne ülkeler arasındaki anlaşmazlık damgasını vurdu

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde Kovid-19’un ekonomideki etkilerine yönelik kurtarma programı ve 2021-2027 bütçesi müzakerelerinin durduğunu söyledi.

Barış Seçkin   | 18.07.2020
AB Zirvesi'ne ülkeler arasındaki anlaşmazlık damgasını vurdu Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Roma

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Facebook hesabından görüntülü mesaj paylaşarak zirveye ilişkin bilgi verdi. 

Brüksel’de iki gündür devam eden zirvenin öngörülenden de zorlu geçtiğini belirten Conte, "Müzakerelerde durmuş vaziyetteyiz. Bu, durumun beklenenden daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Bir sentez arıyoruz ve bulmalıyız, çünkü bu herkesin yararınadır." dedi.

Conte, krize verecekleri yanıtların orantılı, hazır, kolektif ve sağlam olması gerektiğini vurguladı.

Hollanda ve "tutumlu" olarak anılan başka ülkelerin muhalefetiyle yüzleştiklerini ifade eden Başbakan Conte, "Onlar, bu krize böylesine tutarlı bir cevap verme ihtiyacı olduğu görüşünü paylaşmıyorlar. Halen tartıştığımız pek çok konu var ama şu anda bir çözüm bulamıyoruz." diye konuştu.

Bu arada, İtalyan haber ajansı ANSA'ya bilgi veren İtalyan kaynakları, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin kurtarma fonlarının münferit ülkelerin kullanımına izin verilmesi için konseyde "oy birliği" şartı aranmasında ısrar ettiğini ancak, bunun İtalya tarafından "kabul edilemez" bulunduğunu aktardı.

AB Komisyonu’nun gündeme getirdiği 750 milyar avroluk kurtarma programının boyutu, içerisindeki hibe ve kredilerin miktarı ve bunlara yönelik denetim mekanizması konusunda üye ülkeler konusunda büyük anlaşmazlık yaşanıyor. İtalya, İspanya ve Fransa’nın başını çektiği Kovid-19'dan en çok etkilenen ülkeler, söz konusu programın bir an önce onaylanmasını isterken, Hollanda, Danimarka, Avusturya ve İsveç gibi üye ülkelerin programa yönelik itirazları müzakerelerin zorlu geçmesine yol açıyor.

Müzakerelerdeki tıkanıklığı aşmak için zaman zaman ikili görüşmelerle zirveye ara veriliyor.

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