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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilebileceği sinyali

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesinin gündemlerinde olduğunu duyurdu.

Melike Pala  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilebileceği sinyali

Ankara

Kallas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da katıldığı Suriye toplantısına ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

"Suriye'de hem umut hem de zorluklar var." ifadesini kullanan Kallas, Riyad'daki toplantıda Körfez, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Beşşar Esed rejiminin devrildiği Suriye'de devam eden geçiş süreci hakkında görüş alışverişinde bulunacağını bildirdi.

Suriye'ye yönelik yaptırımların da toplantının gündeminde yer alacağını kaydeden Kallas, "Yaptırımların nasıl hafifletilebileceğine bakacağız ancak bunun ardından Suriye'yi tüm çeşitliliğiyle yansıtan bir siyasi geçiş sürecinde somut ilerleme kaydedilmelidir." ifadesini kullandı.

Kallas, "AB, bize ihtiyaç duyulan ve en faydalı olabileceğimiz bu geçiş sürecine yardımcı olmak üzere buradadır." mesajını paylaştı.

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