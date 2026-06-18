Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Ukrayna'nın yanında yer aldığını ve kendi güvenlik çıkarları olduğunu, bu nedenle Moskova-Kiev arasında arabuluculuk yapamayacağını belirtti.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Birliğin Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olamayacağını söyledi Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Ukrayna'nın yanında yer aldığını ve kendi güvenlik çıkarları olduğunu, bu nedenle Moskova-Kiev arasında arabuluculuk yapamayacağını belirtti.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla AB'nin müzakerelerdeki temel talepleri hakkında görüşmeler yaptıklarını belirten Kallas, "Bence AB'nin arabulucu olamayacağı çok açık çünkü biz açıkça Ukrayna'nın tarafındayız ve ayrıca dışişleri bakanlarıyla görüştüğümüz kendi güvenlik çıkarlarımız da var." dedi.

Ayrıca Kallas, AB dışişleri bakanlarının son toplantısının ardından Birliğin Rusya'dan taleplerini içeren belgeyi güncellediğini belirterek, bunların Moskova'ya iletilmesinin önemli olduğunu söyledi.