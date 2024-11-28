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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den uluslararası topluma Uluslararası Ceza Mahkemesini destekleme çağrısı

Selen Valente Rasquinho  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den uluslararası topluma Uluslararası Ceza Mahkemesini destekleme çağrısı

Brüksel
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, başta AB üyeleri olmak üzere uluslararası toplumu Uluslararası Ceza Mahkemesini baltalamamaya çağırarak Mahkemeyi desteklemenin küresel adaletin tek yolu olduğunu bildirdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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