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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya, Ukrayna'yı kara deliğe çevirmeye çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı karanlık ve soğuğa iterek bir "kara delik" haline getirmeye çalıştığını söyledi.

Selen Temizer   | 28.11.2022
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya, Ukrayna'yı kara deliğe çevirmeye çalışıyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Borrell, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının toplantısına katılmadan önce gazetecilere açıklamada bulundu.

Toplantıda Ukrayna'nın yeniden inşasının görüşüleceğini belirten Borrell, "Ukrayna'ya desteğimizi artırmak zorundayız. Putin, Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor. Putin, Ukraynalıları karanlık ve soğukta koymak için Ukrayna'yı ışığın, elektriğin, ısınmanın olmadığı bir kara deliğe çevirmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

AB temsilcisi, toplantıda, Ukrayna'daki durumun insani kriz açısından ele alınacağını kaydetti.

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