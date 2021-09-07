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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: NATO Erbil'de ikinci bir karargah açmayı planlıyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, NATO'nun Irak'ın Erbil kentinde ikinci bir karargah açmayı planladığını açıkladı.

Ali Semerci   | 07.09.2021
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: NATO Erbil'de ikinci bir karargah açmayı planlıyor Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed/AA

Erbil

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de ortak basın toplantısı düzenledi.

konuşan Borrell, Avrupalı ​​askeri danışmanların IKBY'deki çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Borrell, IKBY'nin Irak'ın ve bölgenin istikrarında önemli rol oynadığını, Erbil ve Bağdat arasında iyi ilişkileri görmekten memnuniyet duyacaklarını ve bu ilişkileri güçlendirmeye çalışacaklarını kaydetti.

AB'nin, terör örgütü DEAŞ'a karşı IKBY'yi desteklemeye kararlı olduğunu aktaran Borrell, örgütün henüz bitmediğinin bilincinde olduklarını ifade etti.

Borrell, Erbil'de askeri danışmanlar için ikinci bir NATO karargahının açılmasının yanı sıra AB'ye ait askeri danışmanların IKBY'deki çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, dün de Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta bir araya gelmişti.

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