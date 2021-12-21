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Dünya

AB, yeşil projelere kamu desteğini artıracak

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin iklim dostu, çevre ve enerji projelerine daha fazla kamu kaynağı aktarmalarına imkan sağlayacak.

Ata Ufuk Şeker   | 21.12.2021
AB, yeşil projelere kamu desteğini artıracak

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerini yakalamaya katkı sağlamak için Birlik rekabet ve kamu desteği kurallarının güncellenmesinin Komisyon tarafından onaylandığını açıkladı.

Avrupa'nın yeşil dönüşümü desteklemek için önemli miktarda sürdürülebilir yatırıma ihtiyaç duyduğuna işaret eden Vestager, "Yeşil dönüşümün hızlı biçimde gerçekleşmesinde kamu desteği önemli rol oynayacak." dedi.

Vestager, onaylanan kuralların toplumu karbondan arındırmaya katkı sağlayacağını belirterek, "Yeni kurallar, Yeşil Mutabakatın uygun maliyetli bir şekilde gerçekleştirilmesini hızlandırmak için üye ülkelerin yenilenebilir kaynaklar da dahil olmak üzere yatırımlarını kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.

Üye ülkelerin fark sözleşmeleri gibi esnek araçlar kullanarak karbon salımı düşürecek herhangi bir projeye destek verebileceğini anlatan Vestager, "Kamu destekleri, yeşil bir yatırımın tüm ek maliyetini karşılayabilir." diye konuştu.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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