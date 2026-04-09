AB üyesi 6 ülkede yapılan ankete göre ABD, müttefikten çok "tehdit" olarak görülüyor Avrupa Birliği (AB) üyesi 6 ülkede yapılan ankete göre, Donald Trump yönetimindeki ABD, müttefikten çok "tehdit" olarak görülüyor.

Politico Pulse, 13-21 Mart'ta Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İspanya'dan 6 bin 698 kişiyle anket yaptı.

Katılımcıların yüzde 12'si ABD'yi yakın müttefik olarak nitelendirirken yüzde 36'sı ise tehdit olduğunu belirtti.

Ankete katılanların yüzde 29'u Çin'i tehdit olarak nitelendirdi.

Belçika, Almanya, İtalya ve İspanya'daki katılımcılar, Washington'ı Pekin'den daha büyük bir tehdit olarak görürken sadece Fransa ve Polonya'daki katılımcılar, Çin'in daha büyük bir tehdit olduğunu ifade etti.

Rusya ise tüm katılımcıların yüzde 70'i tarafından tehdit olarak görüldü.

AB içerisinde ABD'ye en olumsuz bakan ülke İspanya

İspanya'daki katılımcıların yüzde 51'i ve İtalya'dakilerin yüzde 46'sı, ABD'nin Avrupa için tehdit oluşturduğu görüşünde bulundu.

Bu görüşü sırasıyla yüzde 42 ile Belçika, yüzde 37 ile Fransa ve yüzde 30'la Almanya takip etti.

Tüm katılımcıların yüzde 76'sı, saldırıya uğramaları durumunda ülkelerinin ordusunun bir NATO müttefikini savunmak için gönderilmesini destekleyeceklerini kaydetti. Söz konusu ülkenin AB üyesi olması durumunda ise bu oran yüzde 81'e yükseldi.

Katılımcıların yüzde 19'u, ülkelerinin saldırıya uğraması durumunda silah altına girmeyi kabul ederken yüzde 47'si lojistik, tıbbi yardım veya sivil koruma gibi muharebe dışı rollerde katkıda bulunmayı tercih edeceklerini bildirdi. Katılımcıların yüzde 16'sı "doğrudan" dahil olmadan ülkelerini destekleyeceklerini, yüzde 12'si ise ülkelerini terk etmeyi düşüneceklerini belirtti.

Ortak Avrupa askeri gücünün oluşturulması fikrine yüzde 69 destek

Bu 6 ülke genelindeki katılımcıların yüzde 86'sı, Avrupa'nın kendi savunma kabiliyetini geliştirmesi gerektiğinde hemfikir.

Bu oranın en yüksek olduğu ülkeler, yüzde 95 ile Polonya ve Belçika, ardından yüzde 89 ile Almanya oldu.

Öte yandan ulusal orduların yanında ortak Avrupa askeri gücünün oluşturulması fikrine tüm katılımcıların yüzde 69'u destek verdi.

6 ülke genelindeki katılımcıların yüzde 34'ü Avrupa'nın Ukrayna'ya yeterli destek sağlamadığını, yüzde 31'i mevcut seviyenin doğru olduğunu, yüzde 30'u ise Avrupa'nın çok fazla destek sağladığını belirtti.