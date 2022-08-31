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Dünya

AB ülkeleri, Ruslara vize kolaylığını askıya alma konusunda uzlaştı

Ömer Tuğrul Çam   | 31.08.2022
AB ülkeleri, Ruslara vize kolaylığını askıya alma konusunda uzlaştı

Brüksel
AB ülkeleri, Rusya ile daha önce imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya alma konusunda uzlaştı.

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